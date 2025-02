Männerleiche in Biblis: Es ist ein Gewaltverbrechen! Anonyme Zeugen-Aussagen möglich

Nach dem Fund einer Männerleiche in Biblis rückten Spezialisten zur Spurensicherung an. © KEUTZTV-NEWS/Alexander Keutz

Für Hinweise aus der Bevölkerung wurde eine spezielle Telefonnummer eingerichtet: 0615196953222.

Eine Besonderheit dieses Hinweistelefons ist es, dass Anrufer ihre Angaben auch anonym machen können, wie das Polizeipräsidium Südhessen und die Staatsanwaltschaft Darmstadt am heutigen Mittwoch gemeinsam mitteilten.

Insbesondere fragen die Ermittler, ob jemand in der Zeit zwischen dem zurückliegenden Sonntagnachmittag (9. Februar) und dem Montagmittag am oder um den Tatort herum verdächtige Beobachtungen gemacht hat.

Der Tote wurde am Montag gegen 13.40 Uhr in einer Wohnung in der Lindenstraße aufgefunden. Von Beginn an stand der Verdacht eines Tötungsdelikts im Raum, die Gesamtumstände und die Auffinde-Situation legten dies nahe, wie ein Sprecher betonte.

Fotos zeigen, dass Spezialisten der Polizei zur Spurensicherung in Biblis anrückten.