Mann tot aufgefunden: Familienangehöriger festgenommen

Wistedt - Am Mittwochabend wurde in Wistedt (Niedersachsen) ein 87-Jähriger tot in seinem Haus gefunden. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus.

Der Mann wurde im Kellerbereich seines Hauses tot aufgefunden. © JOTO

Gegen 20.10 Uhr wurden die Einsatzkräfte in das Haus des 87-Jährigen gerufen, wie die Polizei mitteilte.

Im Kellerreich des Einfamilienhauses in der Bremer Straße hatten Angehörige den Mann tot aufgefunden und die Rettungskräfte alarmiert.

"Nach ersten Erkenntnissen war der Mann durch äußere Gewalteinwirkung getötet worden", heißt es in der Mitteilung.

Die Ermittler sicherten den Tatort und leiteten umgehend Ermittlungen ein. Dabei geriet ein 60-Jähriger aus dem familiären Umfeld unter Tatverdacht. Nach TAG24-Informationen soll es sich dabei um den Sohn des 87-Jährigen handeln.

Der Tatverdächtige wurde noch in der Nacht zu Donnerstag in seiner Wohnung vorläufig festgenommen.