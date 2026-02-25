Kind (†4) erstochen in Wohnung gefunden: Mutter unter Tatverdacht

Traunstein - Grausiger Fund am Dienstagnachmittag in Oberbayern : Eine 41 Jahre alte Frau soll ihr eigenes Kind (†4) getötet haben!

In diesem Haus in Bayern passierte die grausame Tat. © Vifogra / Vanessa Hallweger

Gegen 15.35 Uhr entdeckte ein Zeuge in einer Wohnung in der Innenstadt in Traunstein ein totes Kind. Das teilte die Polizei mit.



Als Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienst eintrafen, stießen sie auf eine bewusstlose 41-jährige Frau. Wie die Polizei berichtet, war sie offenbar die Treppe hinuntergestürzt.

In der darüberliegenden Etage fanden die Beamten den leblosen Körper des vier Jahre alten Kindes. Daneben lag ein langes Messer. Wie die Ermittler mitteilten, wies das Kind Stichverletzungen auf.

Die Frau erlitt nach ersten Erkenntnissen leichtere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde sie zunächst von Polizeibeamten bewacht.

Nach Angaben der behandelnden Ärzte befindet sich die 41-Jährige in einem stabilen Zustand. Hinweise darauf, dass weitere Personen an der Tat beteiligt gewesen sein könnten, haben sich bislang nicht ergeben.