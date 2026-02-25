Versuchter Mord? Festnahmen nach Schießerei mit einem Verletzten

Offenbach am Main - Erst hörten die Nachbarn Schüsse und Schreie, dann stieß die Polizei auf einen schwer verletzten Mann: Vor dem Hintergrund der Bluttat in Offenbach am Main im Oktober rückten am Mittwochmorgen zahlreiche Polizisten sowie Spezialkräfte aus, um mehrere junge Männer festzunehmen!

Die Schüsse fielen im Oktober in Offenbach-Bürgel an der Ecke Offenbacher Straße/Alicestraße. (Archivfoto) © 5VISION.NEWS

Die Beamten durchsuchten "fünf Wohnungen und zwei Geschäftsräume in Hanau, Frankfurt am Main, Rüsselsheim und Kelsterbach", wie das Polizeipräsidium Südosthessen und die Staatsanwaltschaft Darmstadt gemeinsam mitteilten.

"Die Ermittlungen richten sich gegen vier Männer im Alter von 22 bis 33 Jahren", ergänzte ein Sprecher.

Bei den Durchsuchungen wurden zahlreiche Beweise sichergestellt, "darunter eine scharfe Schusswaffe, zwei Schlagringe und mehrere Mobiltelefone", hieß es weiter.

Gegen den 33 Jahre alten Hauptverdächtigen lag zu diesem Zeitpunkt bereits ein Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Mordes vor. Er wurde in Hanau festgenommen.

Die weiteren Verdächtigen wurden zwar ebenfalls festgenommen, aber im Gegensatz zu dem 33-Jährigen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.