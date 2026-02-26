Mutter getötet, zwei Söhne schwer verletzt: Polizei nimmt Familienvater fest

Lüneburg - Schreckliche Tragödie in Lüneburg ( Niedersachsen )! Ein Familienvater soll seine Frau getötet und die jugendlichen Söhne verletzt haben. Einer schwebt in Lebensgefahr.

Ein Nachbar fixierte den Familienvater, bis die Polizei eintraf. (Symbolbild) © Sebastian Kahnert/dpa

Am Mittwochabend wurden Einsatzkräfte zu einer Auseinandersetzung in einem Einfamilienhaus in Lüneburg gerufen, teilte die Polizei mit.

Als die Beamten an dem Haus im Ortsteil Wichtenbeck eintrafen, bot sich ihnen ein schreckliches Szenario. Die Mutter zweier Kinder war bereits schweren Verletzungen erlegen.

Ihre zwei jugendlichen Söhne wurden ebenfalls verletzt. Laut Mitteilung sei einer von ihnen schwer, der andere lebensgefährlich verletzt. Sie wurden medizinisch versorgt, einer von ihnen kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik.

Der Zustand des lebensgefährlich verletzten Sohns werde aktuell weiterhin als lebensbedrohlich eingestuft, teilte ein Sprecher der Polizei gegenüber TAG24 mit.

Der Familienvater ließ sich widerstandslos festnehmen, nachdem ein Nachbar ihn fixiert hatte. Beide waren unverletzt.

Die Taten fanden innerhalb des Gebäudes statt. Als die Einsatzkräfte eintrafen, befanden sich der Vater und der Nachbar außerhalb des Einfamilienhauses. "Ob die Tathandlung noch andauerte, als der Nachbar eintraf, ist noch nicht geklärt", so der Sprecher.