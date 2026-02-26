Mutter getötet, zwei Söhne schwer verletzt: Polizei nimmt Familienvater fest
Lüneburg - Schreckliche Tragödie in Lüneburg (Niedersachsen)! Ein Familienvater soll seine Frau getötet und die jugendlichen Söhne verletzt haben. Einer schwebt in Lebensgefahr.
Am Mittwochabend wurden Einsatzkräfte zu einer Auseinandersetzung in einem Einfamilienhaus in Lüneburg gerufen, teilte die Polizei mit.
Als die Beamten an dem Haus im Ortsteil Wichtenbeck eintrafen, bot sich ihnen ein schreckliches Szenario. Die Mutter zweier Kinder war bereits schweren Verletzungen erlegen.
Ihre zwei jugendlichen Söhne wurden ebenfalls verletzt. Laut Mitteilung sei einer von ihnen schwer, der andere lebensgefährlich verletzt. Sie wurden medizinisch versorgt, einer von ihnen kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik.
Der Zustand des lebensgefährlich verletzten Sohns werde aktuell weiterhin als lebensbedrohlich eingestuft, teilte ein Sprecher der Polizei gegenüber TAG24 mit.
Der Familienvater ließ sich widerstandslos festnehmen, nachdem ein Nachbar ihn fixiert hatte. Beide waren unverletzt.
Die Taten fanden innerhalb des Gebäudes statt. Als die Einsatzkräfte eintrafen, befanden sich der Vater und der Nachbar außerhalb des Einfamilienhauses. "Ob die Tathandlung noch andauerte, als der Nachbar eintraf, ist noch nicht geklärt", so der Sprecher.
Vater griff mit Gegenständen an
Zum genauen Tathergang konnten die Ermittler noch keine Angaben machen. Der Mutter und den Söhnen wurden unterschiedliche Verletzungen zugefügt. "Es handelt sich um einen körperlichen Übergriff mit Gegenständen", bestätigte die Polizei. Mit welchen Gegenständen der Mann seine Familie angegriffen hat, sei noch unklar.
Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei von dem Versuch eines erweiterten Suizids aus. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.
Solltet Ihr selbst von Suizid-Gedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge, bundeseinheitliche Nummer: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.
Erstmeldung um 12.29 Uhr, aktualisiert um 13.18 Uhr.
Titelfoto: Sebastian Kahnert/dpa