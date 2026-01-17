 5.058

Polizeigürtel um Hals: War Johannas Tod ein tragischer Unfall?

Nach der Festnahme des 30-jährigen Polizisten Manuel M. im Fall der getöteten Johanna G. sind weitere Details bekannt geworden.

Von Isabel Klemt

Graz - Nach der Festnahme des 30 Jahre alten Polizisten Manuel M. sind im Fall der getöteten Johanna G. weitere Details bekannt geworden.

Was sich in den letzten Stunden vor Johannas Tod tatsächlich abgespielt hat, ist weiterhin Gegenstand der laufenden Ermittlungen. (Symbolbild)
Was sich in den letzten Stunden vor Johannas Tod tatsächlich abgespielt hat, ist weiterhin Gegenstand der laufenden Ermittlungen. (Symbolbild)  © 123rf/mino21

Wie Landespolizeidirektion und Staatsanwaltschaft Steiermark berichten, soll Manuel M. am Dienstag im Zuge einer Vernehmung gestanden haben, Johanna getötet und ihre Leiche anschließend in einem Waldstück nahe dem Grundstück seiner Eltern in der Südoststeiermark verscharrt zu haben.

Laut seinen Angaben habe es sich dabei jedoch um einen Unfall gehandelt, berichtet die österreichische Tageszeitung "Krone"

Demnach sei die Fitnesstrainerin mit einem Uniformgürtel erdrosselt worden, den Manuel ihr im Rahmen von "einvernehmlichen Sexwürgespielen" um den Hals gelegt und an der Nackenstütze seines Autos befestigt habe. Nach seiner Darstellung habe sich Johanna dabei jedoch selbst stranguliert.

Ermittlungen im Fall Fabian (†8) zeitnah beendet? Wichtiges Detail noch immer ungeklärt
Mord Ermittlungen im Fall Fabian (†8) zeitnah beendet? Wichtiges Detail noch immer ungeklärt

Johanna G. wurde am Dienstag von den Behörden aufgefunden - vollständig bekleidet. Um ihren Hals befand sich der besagte Polizeigürtel.

Wo und wann sich die Tat genau ereignet hat und was sich in den letzten Stunden vor Johannas Tod tatsächlich abgespielt hat, ist weiterhin Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Laut den Angaben von Manuel M. soll sich Johanna G. mit einem Polizeigürtel selbst stranguliert haben - eine Darstellung, die auch seine Anwältin vertritt. (Symbolbild)
Laut den Angaben von Manuel M. soll sich Johanna G. mit einem Polizeigürtel selbst stranguliert haben - eine Darstellung, die auch seine Anwältin vertritt. (Symbolbild)  © 123RF/tomeqs

Prominente Anwältin Astrid Wagner verteidigt den mutmaßlichen Täter Manuel W.

Astrid Wagner verteidigt den mutmaßlichen Mörder von Johanna G. (Archivbild)
Astrid Wagner verteidigt den mutmaßlichen Mörder von Johanna G. (Archivbild)  © Helmut Fohringer/APA/dpa

Am Donnerstagnachmittag wurde bekannt, dass die renommierte Wiener Anwältin Astrid Wagner die Verteidigung des mutmaßlichen Täters übernommen hat.

"Mein Klient ist unschuldig [...] seine Schilderungen entsprechen der Wahrheit", erklärte Wagner.
Sie ergänzt: "Wofür auch der seit Kurzem vorliegende Obduktionsbefund spricht: An der Leiche von Johanna G. wurden schließlich keinerlei Abwehrverletzungen festgestellt."

Wagner wurde unter anderem durch ihre Verteidigung von Josef Fritzl sowie von Patrick M. bekannt, der im November seine Ex-Partnerin, die österreichische Beauty-Influencerin Stefanie P., getötet haben soll.

Geständnis am Telefon: Österreicher tötet seine deutsche Freundin
Mord Geständnis am Telefon: Österreicher tötet seine deutsche Freundin

Die Ermittlungen dauern an.

Titelfoto: Bildmontage: 123RF/mino21, 123RF/tomeqs

Mehr zum Thema Mord: