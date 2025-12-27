Frau an ihrer Haustür getötet: Ex-Partner stellt sich der Polizei

Apensen - Am 19. Dezember wurde eine Frau (†40) in Apensen (Niedersachsen) an ihrer Haustür erstochen . Nun hat sich der mutmaßliche Täter der Polizei gestellt.

Am 19. Dezember starb eine Frau durch mehrere Messerstiche in Apensen. Der mutmaßliche Täter, ihr Ex-Partner, hat sich nun der Polizei gestellt. © JOTO

Wie die Beamten am Samstag mitteilten, erschien der 57-jährige Ex-Partner der Getöteten am Vormittag in Begleitung eines Rechtsanwalts beim Amtsgericht in Buxtehude.

Er wurde aufgrund eines zuvor erlassenen Haftbefehls festgenommen und zur Polizeiinspektion nach Stade gebracht.

Dort wurde er unter anderem durch die Ermittler vernommen - Angaben zum Tathergang oder den -Umständen machte er allerdings nicht.

Nach Abschluss der ersten Maßnahmen kam der 57-Jährige in U-Haft. Die Ermittlungen der Polizei zu der Tat sowie den Hintergründen dauern an.