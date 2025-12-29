Schreckliche Tat in Halberstadt: Sohn tötet Mutter im Streit um Geld

Halberstadt - Ein 22-jähriger Portugiese soll bereits im März 2025 seine Mutter in Halberstadt ( Landkreis Harz ) ermordet haben. Nun werden erste Hintergründe zu der Tat bekannt.

Am 5. Januar startet der Prozess am Landgericht Magdeburg. (Symbolbild) © 123RF/udo72

Der junge Mann soll laut dem Landgericht Magdeburg am Tattag zunächst mit der Bankkarte seiner Mutter unerlaubt Geld abgehoben haben.

Nachdem diese das fehlende Geld bemerkt hatte, soll sie ihren Sohn zur Rede gestellt haben. Die beiden gerieten in Streit. Hierbei habe der 22-Jährige seine Mutter mit einem Messer getötet.

Nach der Tat soll der Tatverdächtige erneut unerlaubt Geld von einem Automaten abgehoben haben und geflüchtet sein, hieß es weiter.

Die Polizei fahndete anschließend international nach dem jungen Mann und konnte diesen in Portugal festnehmen. Am 7. Juli wurde er schließlich nach Deutschland ausgeliefert.