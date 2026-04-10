Mehrere Wochen nach tödlichen Schüssen: Zwei Tatverdächtige festgenommen

Bremen - Nach den tödlichen Schüssen Mitte März in der Bremer Neustadt hat die Polizei zwei mutmaßliche Täter festgenommen. Ein 32-jähriger Mann hatte die Attacke am 17. März 2026 in der Kornstraße nicht überlebt.

Mitte März wurde ein 32-Jähriger in Bremen erschossen. © Sebastian Peters/NEWS5/dpa

Wochenlang ermittelten Polizei und Staatsanwaltschaft auf Hochtouren. Nun der Durchbruch: Zwei Männer im Alter von 35 und 37 Jahren gerieten ins Visier. Gegen die beiden türkischen Staatsangehörigen wurden Haftbefehle erlassen und noch in dieser Woche vollstreckt, so die Polizei.

Doch viele Fragen sind weiter offen. Wie genau lief die tödliche Tat ab? Wer spielte welche Rolle? Die Ermittler halten sich dazu noch bedeckt. Klar ist nur: Die Untersuchungen dauern an.

Am Tag der Tat wurde die Polizei damals wegen einer Auseinandersetzung bei der Haltestelle Bremen Huckelriede zwischen mehreren Personen gerufen. Dabei seien auch Schüsse gefallen.

Zeugen der Auseinandersetzung sollen von ungefähr zehn beteiligten Menschen gesprochen haben, von denen die Polizei allerdings niemanden mehr habe antreffen können.