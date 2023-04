Mord an Ehemann geplant? Polizei nimmt Frau und zwei Männer fest

Ansbach - Eine Frau steht im Verdacht, den Mord an ihrem Ehemann in Auftrag gegeben zu haben. Im Zuge der Ermittlungen wurden neben der 46-Jährigen auch zwei Männer festgenommen.

Die Ermittlungen der Polizei bestätigten den Verdacht des Ehemannes. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wendete sich bereits am 24. März ein 51-jähriger Mann aus Dittenheim (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen) an die Kriminalpolizei Ansbach. Er hatte den Verdacht, dass seine Ehefrau plane, ihn töten zu lassen.

Die Polizei nahm daraufhin die Ermittlungen auf. Im Zuge dieser erlangten die Beamten Erkenntnisse, die darauf schließen ließen, dass die 46-Jährige gemeinsam mit einem 52-jährigen Mann plante, ihren Ehemann umbringen zu lassen.

Hierfür soll sie Geld an einen 36-Jährigen gezahlt haben, der für die Veranlassung des Mord-Auftrags zuständig gewesen sein soll.

Die Polizei nahm die Frau und die beiden Männer fest. Die 46-Jährige sitzt in Untersuchungshaft.