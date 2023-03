"Mord im Maisfeld" aufgeklärt: Ist ein Kindermörder der Täter in dem Cold-Case-Fall?

Düsseldorf - Bei dem mutmaßlichen Mörder einer 50-jährigen Frau, deren Leiche vor 31 Jahren in Meerbusch bei Düsseldorf gefunden wurde, soll es sich um einen verurteilten Kindermörder handeln.

Wie es den Düsseldorfern Ermittlern gelang, den 31 Jahre alten Mordfall zu lösen, soll am Donnerstag (30. März) vorgestellt werden. (Symbolbild) © picture alliance / Marijan Murat/dpa

Der Mann sei bereits 1998 wegen Mordes an einer zwölfjährigen Schülerin vom Landgericht Tübingen verurteilt worden, teilte eine Sprecherin des Düsseldorfer Landgerichts auf dpa-Anfrage mit.

Der Automechaniker hatte das Mädchen 1995 in Bad Liebenzell in Baden-Württemberg erstochen. Düsseldorfer Ermittler sind inzwischen überzeugt, dass er auch den Mord drei Jahre zuvor in Meerbusch bei Düsseldorf begangen hat.

Wie es ihnen gelang, den sogenannten "Cold Case" aufzuklären, wollen sie an diesem Donnerstag verraten.

Im August 1992 war die aus Freiburg stammende 50-Jährige tot in einem Maisfeld am Rhein in Meerbusch gefunden worden.

Das Mordopfer, eine Fremdenführerin, war damals in den Rheinauen spazieren und dürfte dabei auf ihren Mörder getroffen sein.