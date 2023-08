Mord ohne Leiche: So begründet Gericht lebenslange Haftstrafe für Angeklagten

Im Januar 2021 soll der Angeklagte sein Opfer in Hammersbach heimtückisch und aus niederen Beweggründen ermordet haben. (Symbolbild) © Arne Dedert/dpa

Das Gericht habe die Mordmerkmale der Heimtücke und der niedrigen Beweggründe gesehen, sagte eine Gerichtssprecherin am Mittwoch.

In ihrem Urteil am Dienstag gingen die Richter über die Forderung der Staatsanwaltschaft hinaus. Diese hatte in dem Fall den Mann wegen Mordes und unerlaubten Waffenbesitzes angeklagt, im Verfahren dann wegen Totschlags auf zwölf Jahre und fünf Monate plädiert.

Die Nebenklage plädierte auf Mord und die Verteidigung wollte einen Freispruch für den 60-jährigen Angeklagten.

Die Richter sahen es der Sprecherin zufolge in einer Kette von Indizien als erwiesen an, dass der Deutsche das Opfer im Januar 2021 in einem Werkstattgebäude in Hammersbach im Main-Kinzig-Kreis ermordet hat.