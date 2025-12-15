Mord- und Geldwäsche-Verdacht: Festnahme am Frankfurter Flughafen

Frankfurt am Main - Ein 27-Jähriger soll in einen Mord verwickelt sein: Der junge Afghane wurde kürzlich am Frankfurter Flughafen von der Bundespolizei festgenommen.

Bundespolizisten nahmen kürzlich am Frankfurter Flughafen einen wegen Mordes gesuchten Mann fest. (Symbolbild) © Boris Roessler/dpa

Bereits am Freitag erfolgte der Zugriff. Der junge Mann wollte von Frankfurt aus nach Finnland fliegen, wie die Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Montag mitteilte.

Demnach erhielt die Polizei einen Hinweis, dass der Afghane wegen Mordes von türkischen Behörden gesucht werde.

Umgehend rückten Beamte aus. An einer Luftsicherheitskontrolle wurde der Gesuchte gefasst und verhaftet.