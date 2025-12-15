Mord- und Geldwäsche-Verdacht: Festnahme am Frankfurter Flughafen
Frankfurt am Main - Ein 27-Jähriger soll in einen Mord verwickelt sein: Der junge Afghane wurde kürzlich am Frankfurter Flughafen von der Bundespolizei festgenommen.
Bereits am Freitag erfolgte der Zugriff. Der junge Mann wollte von Frankfurt aus nach Finnland fliegen, wie die Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Montag mitteilte.
Demnach erhielt die Polizei einen Hinweis, dass der Afghane wegen Mordes von türkischen Behörden gesucht werde.
Umgehend rückten Beamte aus. An einer Luftsicherheitskontrolle wurde der Gesuchte gefasst und verhaftet.
"Die weitere Überprüfung des afghanischen Staatsangehörigen ergab zudem, dass dieser durch die Staatsanwaltschaft Dortmund zur Vermögensabschöpfung wegen Geldwäsche ausgeschrieben ist", ergänzte ein Sprecher. Der 27-Jährige warte nun auf seine Auslieferung an die Türkei.
Titelfoto: Boris Roessler/dpa