Mord- und Geldwäsche-Verdacht: Festnahme am Frankfurter Flughafen

Festnahme am Flughafen Frankfurt: Ein 27 Jahre alter Afghane wurden am Freitag von der Bundespolizei gefasst, der junge Mann soll in einen Mord verwickelt sein!

Von Florian Gürtler

Frankfurt am Main - Ein 27-Jähriger soll in einen Mord verwickelt sein: Der junge Afghane wurde kürzlich am Frankfurter Flughafen von der Bundespolizei festgenommen.

Bundespolizisten nahmen kürzlich am Frankfurter Flughafen einen wegen Mordes gesuchten Mann fest. (Symbolbild)
Bundespolizisten nahmen kürzlich am Frankfurter Flughafen einen wegen Mordes gesuchten Mann fest. (Symbolbild)  © Boris Roessler/dpa

Bereits am Freitag erfolgte der Zugriff. Der junge Mann wollte von Frankfurt aus nach Finnland fliegen, wie die Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Montag mitteilte.

Demnach erhielt die Polizei einen Hinweis, dass der Afghane wegen Mordes von türkischen Behörden gesucht werde.

Umgehend rückten Beamte aus. An einer Luftsicherheitskontrolle wurde der Gesuchte gefasst und verhaftet.

"Die weitere Überprüfung des afghanischen Staatsangehörigen ergab zudem, dass dieser durch die Staatsanwaltschaft Dortmund zur Vermögensabschöpfung wegen Geldwäsche ausgeschrieben ist", ergänzte ein Sprecher. Der 27-Jährige warte nun auf seine Auslieferung an die Türkei.

Titelfoto: Boris Roessler/dpa

