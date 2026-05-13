Mordfall Fabian (†8): Freunde des Achtjährigen sollen als Zeugen aussagen

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Im Mordprozess nach dem Tod des achtjährigen Fabian aus Güstrow sollen am vierten Verhandlungstag am Mittwoch auch Freunde des Jungen als Zeugen gehört werden.

Von Helmut Reuter

Rostock - Im Mordprozess nach dem Tod des achtjährigen Fabian aus Güstrow sollen am vierten Verhandlungstag am Mittwoch auch Freunde des Jungen als Zeugen gehört werden.

Am dritten Verhandlungstag im Prozess um den Tod des achtjährigen Fabian stand die Beziehung zwischen der Tatverdächtigen und dem Vater im Fokus.
Am dritten Verhandlungstag im Prozess um den Tod des achtjährigen Fabian stand die Beziehung zwischen der Tatverdächtigen und dem Vater im Fokus.  © Bernd Wüstneck/dpa

Die Kinder sollen aber nicht persönlich im Gerichtssaal erscheinen müssen, sondern per Videoschalte befragt werden. Die Vernehmung soll öffentlich bleiben.

Der Prozess beginnt um 11 Uhr, wobei zunächst mehrere Audiodateien als Beweismittel abgespielt werden. 

Auf der Anklagebank sitzt eine 30-jährige Frau, die Fabian im Oktober vergangenen Jahres laut Anklage mit sechs Messerstichen getötet haben soll.

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Die seit November 2025 in Untersuchungshaft sitzende Deutsche ist die Freundin von Fabians Vater und schweigt bislang zu den Vorwürfen. 

Der achtjährige Fabian soll von der Ex-Partnerin seines Vaters getötet worden sein.
Der achtjährige Fabian soll von der Ex-Partnerin seines Vaters getötet worden sein.  © Polizeipräsidium Rostock

In seiner rund eineinhalb Tage dauernden Vernehmung hatte der Vater gesagt, dass er an die Unschuld der Angeklagten glaube. Einschließlich des vierten Verhandlungstages stehen bis zum 2. Juli noch 14 Termine an. Der Prozess begann am 28. April.

Titelfoto: Fotomontage: Bernd Wüstneck/dpa, Polizeipräsidium Rostock

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