Mordfall Fabian (†8): Freunde des Achtjährigen sollen als Zeugen aussagen
Von Helmut Reuter
Rostock - Im Mordprozess nach dem Tod des achtjährigen Fabian aus Güstrow sollen am vierten Verhandlungstag am Mittwoch auch Freunde des Jungen als Zeugen gehört werden.
Die Kinder sollen aber nicht persönlich im Gerichtssaal erscheinen müssen, sondern per Videoschalte befragt werden. Die Vernehmung soll öffentlich bleiben.
Der Prozess beginnt um 11 Uhr, wobei zunächst mehrere Audiodateien als Beweismittel abgespielt werden.
Auf der Anklagebank sitzt eine 30-jährige Frau, die Fabian im Oktober vergangenen Jahres laut Anklage mit sechs Messerstichen getötet haben soll.
Die seit November 2025 in Untersuchungshaft sitzende Deutsche ist die Freundin von Fabians Vater und schweigt bislang zu den Vorwürfen.
In seiner rund eineinhalb Tage dauernden Vernehmung hatte der Vater gesagt, dass er an die Unschuld der Angeklagten glaube. Einschließlich des vierten Verhandlungstages stehen bis zum 2. Juli noch 14 Termine an. Der Prozess begann am 28. April.
Titelfoto: Fotomontage: Bernd Wüstneck/dpa, Polizeipräsidium Rostock