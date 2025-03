Mordfall Maria (†19): Ihr Liebhaber floh in die Türkei, ist er wieder in Deutschland?

Der Mord an der Krankenschwester-Schülerin Maria K. in Aschaffenburg wird neu aufgerollt: Die Polizei fahndet nach ihrem ehemaligen Lebensgefährten Nazmi!

Von Florian Gürtler

Aschaffenburg - Der Mord an der 19 Jahre alten Krankenschwester-Schülerin Maria K. liegt mehr als 40 Jahre zurück. Verhaftet wurde bislang niemand, doch die Polizei gibt nicht auf. Nach ihrem ehemaligen Lebensgefährten Nazmi Gezginci wird international gefahndet, er floh unmittelbar nach der Tat in die Türkei. Doch womöglich ist er wieder in Deutschland.

Die Krankenschwester-Schülerin Maria K. (†19) aus Aschaffenburg wurde im Juli 1984 ermordet. © News5 Die Bluttat ereignete sich im Juli 1984 in Aschaffenburg, die Akte sei nie vollständig geschlossen worden, teilten das Polizeipräsidium Unterfranken und die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg mit. In enger Absprache zwischen beiden Behörden habe man entschieden, die Ermittlungen wieder aufzunehmen. Maria erschien am 30. Juli 1984 nicht zu ihrem Dienst im Städtischen Krankenhaus in Aschaffenburg. "Sie wurde zwei Tage später durch ihre Vorgesetzte leblos in ihrem Zimmer im Schwesternwohnheim in der Lamprechtstraße aufgefunden", sagte ein Sprecher. Die Gesamtumstände des Leichenfundes hätten damals rasch ergeben, dass die junge Frau umgebracht wurde. Mord Ehemann mit Giftcocktail ermordet, trotzdem keine lebenslange Haftstrafe Durch die Ermittlungen der Polizei sei schnell der Verdacht auf Marias ehemaligen Lebensgefährten Nazmi Gezginci gefallen. Doch der 25-Jährige soll sich bereits am Tag nach der Tat in die Türkei abgesetzt haben. Trotz einer internationalen Fahndung blieb der Verdächtige bis zum heutigen Tag verschwunden.

Fahndung nach Nazmi Gezginci wegen Mord-Verdacht