31 Jahre alter Cold Case wieder aufgerollt! Wer weiß etwas über den Mord an Oliver F. (†28)?

Dessau - Ein drei Jahrzehnte alter Mordfall wird in Sachsen-Anhalt wieder neu aufgerollt.

Dieses Foto ist am 2. Oktober 1994 entstanden und zeigt die Taubenstraße in Blickrichtung Weststraße. Der Tatort liegt auf dem rechten Gehweg vor den Häusern. Die Gebäude existieren heute nicht mehr. © Polizeiinspektion Dessau-Roßlau

Wie die Staatsanwaltschaft und die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau am Mittwoch in einer gemeinsamen Pressemitteilung bekannt gaben, wird das Ermittlungsverfahren rund um den Mordfall Oliver F. (†28) fortgesetzt. Das passiere "auf Grundlage neuer Ermittlungsansätze". Man gehe aktuell "verschiedenen neuen Spuren" nach.

Oliver F. war am 2. Oktober 1994 direkt vor seiner Haustür in der Dessauer Taubenstraße erschossen worden. "Trotz umfangreicher und intensiver Ermittlungen blieb der Täter bis heute unbekannt", so die Behördensprecher.

Die Ermittlungen ergaben demnach, dass sich das Opfer zu Lebzeiten im Umfeld der organisierten Kriminalität - vor allem im Rotlicht- und Drogenmilieu - bewegt hatte.

Der Verdacht liege nahe, dass seine damaligen Kontakte eine Rolle bei seiner Tötung gespielt hatten. Möglicherweise stamme der Täter sogar aus Olivers näherem Umfeld, so die Vermutung der Ermittler.

Um die letzten Lebensstunden des Mannes so detailliert wie möglich rekonstruieren zu können, ist die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen.