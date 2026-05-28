Mordprozess im Fall Fabian (†8): Sachverständige werden gehört
Von Helmut Reuter
Rostock - Vor dem Rostocker Landgericht werden im Mordprozess um den im Oktober 2025 getöteten achtjährigen Fabian aus Güstrow am Donnerstag ab 9.30 Uhr Sachverständige gehört.
Darunter ist auch ein technischer Gutachter, der die digitalen Aufzeichnungen des Autos der Angeklagten auswertete.
Die 30-Jährige soll Fabian laut Staatsanwalt am 10. Oktober 2025 mit ihrem Auto abgeholt und später an einem Tümpel bei Klein Upahl (Landkreis Rostock) getötet haben.
Am siebten Verhandlungstag sollen zudem ein Sachverständiger für ein Textilgutachten, ein Polizeibeamter für die Auswertung der Funk- und Verbindungsdaten sowie ein Sachverständiger für die Auswertung von Blutspuren gehört werden.
Die Angeklagte ist nach einer jahrelangen Beziehung und einer vorübergehenden Trennung inzwischen wieder mit Fabians Vater liiert. Sie sitzt seit November 2025 in U-Haft und schweigt bislang zu den Vorwürfen. Der Vater glaubt nach eigenen Worten an ihre Unschuld.
Titelfoto: Fotomontage: Bernd Wüstneck/dpa, Polizeipräsidium Rostock