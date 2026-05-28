Mordprozess im Fall Fabian (†8): Sachverständige werden gehört

Rostock - Vor dem Rostocker Landgericht werden im Mordprozess um den im Oktober 2025 getöteten achtjährigen Fabian aus Güstrow am Donnerstag ab 9.30 Uhr Sachverständige gehört.

Die Angeklagte (30) wartete bereits am sechsten Verhandlungstag am Mittwoch mit einer Fußfessel im Saal des Landgerichts auf die Fortsetzung des Mordprozesses im Fall Fabian (†8). © Bernd Wüstneck/dpa

Darunter ist auch ein technischer Gutachter, der die digitalen Aufzeichnungen des Autos der Angeklagten auswertete.

Die 30-Jährige soll Fabian laut Staatsanwalt am 10. Oktober 2025 mit ihrem Auto abgeholt und später an einem Tümpel bei Klein Upahl (Landkreis Rostock) getötet haben.

Am siebten Verhandlungstag sollen zudem ein Sachverständiger für ein Textilgutachten, ein Polizeibeamter für die Auswertung der Funk- und Verbindungsdaten sowie ein Sachverständiger für die Auswertung von Blutspuren gehört werden.