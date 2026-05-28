Mordprozess im Fall Fabian (†8): Textilgutachten bringt mögliche Hinweise, Fotos der Leiche werden gezeigt
Von Helmut Reuter
Rostock - Vor dem Rostocker Landgericht werden im Mordprozess um den im Oktober 2025 getöteten achtjährigen Fabian aus Güstrow am Donnerstag ab 9.30 Uhr Sachverständige gehört. Ein Textilgutachten hat nun auch mögliche Hinweise auf Kleidungsstücke der Angeklagten ergeben.
So sei unter dem rechten Daumennagel des Kindes eine lila-blau eingefärbte Baumwollfaser festgestellt worden, bei der es Übereinstimmungen zu einem Pullover der Tatverdächtigen gebe, sagte der Sachverständige vor dem Landgericht Rostock.
Zudem sei an einem Textil-Ärmelbündchen des Opfers eine grau-grünliche Polyesterfaser gefunden worden, die von einer Reiterhose der Angeklagten stammen könne.
Der Sachverständige machte aber klar, dass eine Bewertung der Funde sehr schwer und kaum möglich sei. Es könne etwa nicht gesagt werden, wie es zu einer Spurenübertragung gekommen sei.
Warnung des Richters: Fotos schwer zu ertragen
Im Saal 2.002 wurden auch Fotos des Leichnames von Fabian gezeigt. Der Richter hatte die Zuschauer im Saal zuvor gewarnt, dass die Fotos schwer zu ertragen seien.
Wer das nicht aushalte, habe die Möglichkeit, den Saal zu verlassen. Fabians Mutter, die als Nebenklägerin persönlich am Prozess teilnimmt, war aus diesem Grund am Donnerstag nicht zur Verhandlung gekommen. Fabians Leiche wurde angezündet und wies starke Verbrennungen auf.
Im Laufe des Tages sollte auch ein technischer Gutachter gehört werden, der die digitalen Aufzeichnungen des Autos der Angeklagten auswertete. Die 30-jährige Frau ist des Mordes angeklagt. Sie soll Fabian laut Staatsanwalt am 10. Oktober 2025 mit ihrem Auto abgeholt und später an einem Tümpel bei Klein Upahl (Landkreis Rostock) getötet haben.
Erstmeldung um 8.21 Uhr, aktualisiert um 11.52 Uhr.
Titelfoto: Fotomontage: Bernd Wüstneck/dpa, Polizeipräsidium Rostock