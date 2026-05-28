Mordprozess im Fall Fabian (†8): Textilgutachten bringt mögliche Hinweise, Fotos der Leiche werden gezeigt

Rostock - Vor dem Rostocker Landgericht werden im Mordprozess um den im Oktober 2025 getöteten achtjährigen Fabian aus Güstrow am Donnerstag ab 9.30 Uhr Sachverständige gehört. Ein Textilgutachten hat nun auch mögliche Hinweise auf Kleidungsstücke der Angeklagten ergeben.

Die Angeklagte (30) wartete bereits am sechsten Verhandlungstag am Mittwoch mit einer Fußfessel im Saal des Landgerichts auf die Fortsetzung des Mordprozesses im Fall Fabian (†8). © Bernd Wüstneck/dpa

So sei unter dem rechten Daumennagel des Kindes eine lila-blau eingefärbte Baumwollfaser festgestellt worden, bei der es Übereinstimmungen zu einem Pullover der Tatverdächtigen gebe, sagte der Sachverständige vor dem Landgericht Rostock.

Zudem sei an einem Textil-Ärmelbündchen des Opfers eine grau-grünliche Polyesterfaser gefunden worden, die von einer Reiterhose der Angeklagten stammen könne.

Der Sachverständige machte aber klar, dass eine Bewertung der Funde sehr schwer und kaum möglich sei. Es könne etwa nicht gesagt werden, wie es zu einer Spurenübertragung gekommen sei.