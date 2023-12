Tochter lässt Mutter umbringen: Dann kommt die schockierende Wahrheit ans Licht

Mit diesem Foto suchten die Nachbarn nach Gypsy und ihrer Mutter Dee Dee. Dann kam die schockierende Wahrheit ans Licht. © Facebook/Lily Strain

Freilassung in einem besonders bizarren und düsteren Kriminalfall in den USA: Eine 32-Jährige, die von ihrer Mutter misshandelt wurde und schließlich einen Mordkomplott gegen diese schmiedete, ist aus dem Gefängnis entlassen worden. Gypsy Rose Blanchard habe am Donnerstag eine Haftanstalt im Bundesstaat Missouri auf Bewährung verlassen, berichteten mehrere US-Medien übereinstimmend, darunter der Sender ABC und die "New York Times".

Blanchard hatte sich 2016 schuldig bekannt, gemeinsam mit ihrem damaligen Freund die Ermordung ihrer Mutter geplant zu haben. Der Freund, der die Mutter 2015 erstach, wurde zu lebenslanger Haft verurteilt.

Blanchard dagegen kam mit einer vergleichsweise kurzen Haftstrafe davon, weil sie zuvor über viele Jahre von ihrer Mutter gequält worden war.