Mutter und Tochter "leblos" an Parkhaus gefunden: Mordkommission ermittelt

Essen - Am vergangenen Freitagnachmittag wurden zwei bewusstlose Personen in der Nähe eines Parkhauses im Essener Stadtteil Holsterhausen entdeckt. Mutter (†44) und Tochter (†13) verstarben kurze Zeit später im Krankenhaus. Nun ermittelt die Polizei wegen Mordes .

Gegen 11.20 Uhr meldeten Zeugen zwei "leblose" weibliche Personen an einem Parkhaus in der Virchowstraße in Essen-Holsterhausen.

Die Ermittlungen zum Tod von Mutter und Tochter dauern an. Zeugen, die am 25. August am Parkhaus in der Virchowstraße 175 verdächtige Aktivitäten bemerkt haben, werden gebeten, sich unter 0201/829-0 beim KK11 der Polizei Essen zu melden.