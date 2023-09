Nach gewaltsamem Tod von Joel (6): Polizei prüft Messerfund

Polizisten durchkämmen den Bereich rund um den Tatort am See und schauen dabei auch unter Autos. © Bernd Wüstneck/dpa

"Wir setzen die Ermittlungen jetzt mit kriminaltechnischen Untersuchungen fort", sagte eine Polizeisprecherin am Samstag in Neubrandenburg.

So sollten die Kleidung des Jungen und ein Messer genauer untersucht werden, das Einsatzkräfte am Freitag in einem Gestrüpp in dem Dorf gefunden hatten. Man prüfe, ob es sich um die Tatwaffe handele, erklärte die Polizeisprecherin. Das stehe aber noch nicht fest.

Die Polizei ermittelt laut Staatsanwaltschaft wegen Totschlags. Der Junge war am Donnerstagabend in einem Gebüsch in der Nähe eines Bolzplatzes an einem See von Feuerwehrleuten mit "massiven Verletzungen am Oberkörper" gefunden worden.

Die Eltern hatten dem Sechsjährigen am Donnerstag erlaubt, zum Spielen ins Dorf zu gehen. Das Kind wurde als vermisst gemeldet, als es nicht wie vereinbart wieder nach Hause gekommen war.

Erste Suchaktionen blieben erfolglos. Die Vermisstenmeldung ging laut Polizei kurz vor 20 Uhr ein.

Beamte umliegender Reviere und Bereitschaftspolizisten hätten den Bereich in Pragsdorf bei Neubrandenburg sofort durchsucht, sagte eine Polizeisprecherin.