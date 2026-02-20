Nach Mord an eigener Mutter: Sohn (54) wählt selbst den Notruf

Rosenheim - In Oberbayern soll ein 54-Jähriger in der Nacht auf Freitag seine 89-jährige Mutter in ihrer Wohnung getötet haben. Der Tatverdächtige alarmierte anschließend selbst die Polizei . Gegen ihn wird nun wegen Mordes ermittelt.

Die Polizei nahm den Sohn fest. (Symbolfoto) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Der 54-jährige Deutsche meldete sich am frühen Freitagmorgen telefonisch bei der Polizeiinspektion Rosenheim und forderte einen Streifenwagen an.

In der Wohnung seiner 89-jährigen Mutter nahe dem Bahnhof fanden die Beamten die Frau tot in ihrem Bett.

Der 54-Jährige gestand den eingesetzten Polizisten, seine Mutter getötet zu haben. Die Beamten nahmen ihn noch vor Ort vorläufig fest und übergaben ihn anschließend der Kriminalpolizei.

Um den genauen Ablauf der Tat zu klären, sicherten Ermittler noch in der Nacht umfangreiche Spuren am Tatort. Zudem ordnete die Staatsanwaltschaft eine Obduktion der 89-Jährigen an.