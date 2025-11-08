Nach Festnahme im Fall Fabian (†8): Verdächtige laut Anwalt "erschüttert"

Güstrow - Am Donnerstag vermeldete die Polizei die Festnahme einer Tatverdächtigen im Fall des gewaltsam zu Tode gekommenen Fabian (†8). Jetzt meldet sich der Pflichtverteidiger der Verdächtigen zu Wort.

Am Donnerstag nahmen die Ermittler eine Tatverdächtige im Mordfall fest. © Philip Dulian/dpa

Gina H. (29) war es, die den angebrannten Leichnam des Kindes am 14. Oktober an einem Tümpel bei Klein Upahl fand. Bei der Ex-Freundin des Vaters von Fabian klickten am Donnerstag schließlich die Handschellen, am Freitag kam sie in Untersuchungshaft.

Gegenüber RTL gab der Pflichtverteidiger der Tatverdächtigen an, dass sie zu den aktuellen Vorwürfen geschwiegen habe.

"Sie hat sich ja im Ermittlungsverfahren sehr früh eingelassen, als sie noch als Zeugin befragt wurde, nachdem sie Fabian gefunden hatte. Nach Bekanntwerden der Tatvorwürfe hat sie auf mein Anraten hin zunächst keine Angaben gemacht", so Verteidiger Andreas Ohm (53).

Der Anwalt berichtete zudem von der Gefühlswelt seiner Mandantin.

"Das ist kein Geheimnis, wenn man festgenommen wird, ist man erschüttert. Natürlich ist die Beschuldigte dabei in Tränen ausgebrochen und war sichtlich erschüttert, hat gezittert", sagte Ohm gegenüber RTL.