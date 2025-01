Nach Mord an Frau (†62) in Peine: Tatverdächtiger im Koma!

Der Tatverdächtige baute nach dem Mord einen schweren Unfall in der Nähe von Celle. (Symbolbild) © 123rf/footoo

Nach Angaben von Christian Wolters von der Staatsanwaltschaft Braunschweig soll der 77-jährige Tatverdächtige und Lebensgefährte des Opfers nach einem Unfall in einer Klinik im künstlichen Koma liegen.

Derzeit werde wegen Totschlags ermittelt, teilte Wolters mit. Die Vollstreckung eines Haftbefehls sei zudem erst möglich, wenn sich der Gesundheitszustand des Rentners verbessert habe.

Am Freitag wurde in einem Wohnhaus in der Mühlenstraße in Wendeburg die Leiche der 62 Jahre alten Frau entdeckt. Sie wies mehrere schwere Verletzungen auf, die schließlich zum Tod der Frau führten, so die Polizei Salzgitter.

Der mutmaßliche Täter flüchtete mit einem Auto und baute in der Nähe von Celle einen schweren Verkehrsunfall, bei dem er frontal mit einem Sattelschlepper kollidierte. Der 77-Jährige wurde nach Angaben der Polizei Celle geborgen und vor Ort reanimiert.