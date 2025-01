Rentner bringt Frau um, dann wird er selbst schwer verletzt

Wendeburg - Am heutigen Freitagmorgen soll ein älterer Mann im Landkreis Peine eine Frau umgebracht haben. Anschließend wurde er bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt.

Bei Peine tötete ein Rentner eine Frau und verursachte dann einen Verkehrsunfall. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa

Gegen 7 Uhr wurde in einem Wohnhaus in der Mühlenstraße in Wendeburg (Niedersachsen) die Leiche einer 62 Jahre alten Frau entdeckt.

Wie die Polizei Salzgitter mitteilte, wies die Tote mehrere schwere Verletzungen auf, die ihr schließlich das Leben kosteten.

Ein 77-jähriger Mann wird derzeit verdächtigt, die Dame umgebracht zu haben. Ein Ermittlungsverfahren wegen Mord wurde eingeleitet.

Der mutmaßliche Täter nahm noch mit seinem Seat Reißaus, baute dann aber bei Celle einen folgenschweren Unfall.

Der Senior wurde dabei schwer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Was genau vorgefallen war, ist derzeit unklar und wird ermittelt. Für beide Taten sucht die Polizei nun Zeugen.