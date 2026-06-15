Nach Streit in Mehrfamilienhaus: 88-Jährige stirbt, 35-jähriger in Psychiatrie

Memmingen - Bei einer körperlichen Auseinandersetzung in einem Mehrfamilienhaus im schwäbischen Memmingen soll ein Mann eine 88 Jahre alte Frau umgebracht haben.

Nach dem Tod einer 88 Jahre alten Frau ist ein 35-jähriger Tatverdächtiger festgenommen und in ein psychiatrisches Krankenhaus eingeliefert worden. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Wie die Polizei mitteilte, wurde nach der Tat am Sonntag ein 35-jähriger Deutscher als Tatverdächtiger vorläufig festgenommen.

Gegen ihn wird wegen des Anfangsverdachts des Totschlags ermittelt.

Die Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Memmingen ordnete inzwischen eine einstweilige Unterbringung des Mannes in einem psychiatrischen Krankenhaus an.

Der 35-Jährige sei bisher nicht als Straftäter aufgefallen, hieß es von den Beamten.

Mehrere andere Menschen in dem Mehrfamilienhaus hatten die Polizei per Notruf alarmiert.