Tod von Fabian (†8): Polizei nimmt Verdächtige fest!

Rostock/Güstrow - Knapp vier Wochen nach dem gewaltsamen Tod des achtjährigen Fabian aus Güstrow ist ein Haftbefehl wegen dringenden Mordverdachts gegen eine Frau ergangen. Dieser sei bereits vollstreckt worden, teilte Staatsanwalt Harald Nowack am Donnerstag in Rostock mit.

Die Polizei hat nach dem Tod des achtjährigen Fabian eine Tatverdächtige festgenommen. © Bernd Wüstneck/dpa

Die Frau stehe im Verdacht, den Jungen umgebracht zu haben. Nähere Angaben zu der Tatverdächtigen machte Nowack nicht. Er betonte, dass bis zu einer Verurteilung die Unschuldsvermutung gelte.

Zuvor hatten circa 120 Polizeibeamte mehrere Objekte in der Region durchsucht.

Dabei habe es sich um Objekte mehrerer Personen in Reimershagen im Landkreis Rostock sowie um ein Objekt im benachbarten Rum Kogel gehandelt, sagte eine Polizeisprecherin.

Neben mehreren Gegenständen seien laut der Polizei auch drei Fahrzeuge sichergestellt worden. Im Anschluss an die Durchsuchungen sei die Verdächtige schließlich festgenommen worden.

Unten den durchsuchten Objekten soll auch das Haus der Ex-Freundin des Vaters des Jungen gewesen sein. Diese hatte die verbrannte Leiche des vermissten Achtjährigen Mitte Oktober an einem Tümpel bei Klein Upahl gefunden.