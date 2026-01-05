Neue Details zu Schüssen auf Taxi: Klinik von Polizei "umschanzt", um Opfer zu schützen

Düsseldorf - Vor wenigen Tagen wurde Çağdaş B. (40) bei einem Mordanschlag in Düsseldorf schwer verletzt. Aktuell liegt der Influencer im Krankenhaus - und wird dort von der Polizei bewacht.

Von insgesamt fünf Kugeln soll Influencer Çağdaş B. (40) bei dem Mordanschlag auf seine Person getroffen worden sein. © Jan Ohmen

Kurz vor dem Jahreswechsel kam es in der NRW-Landeshauptstadt zu dramatischen Szenen. Unbekannte Täter schossen auf ein Taxi, in dem Çağdaş auf dem Beifahrersitz saß. Es soll sich um einen Mordanschlag gehandelt haben.

Staatsanwalt Murat Ayilmaz erklärte gegenüber der "Rheinischen Post", dass sich der 40-Jährige inzwischen auf dem Weg der Besserung befinde. Lebensgefahr bestehe keine mehr. Auch zur Tat selbst gibt es neue Details.

Insgesamt neunmal sollen die Attentäter auf das Taxi geschossen haben. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen sei Çağdaş dabei von fünf Kugeln getroffen worden, wie Ayilmaz mitteilte. Das Opfer werde sich höchstwahrscheinlich von den Verletzungen erholen.

Wie das Blatt weiter berichtet, werde die Internet-Bekanntheit in der Düsseldorfer Klinik zu ihrer eigenen Sicherheit derzeit streng bewacht. Die Polizei sei rund um die Uhr vor Ort. Aus Kreisen der medizinischen Einrichtung heißt es gar, das Gebäude sei "umschanzt".