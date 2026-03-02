Mordfall Fabian (†8): Steht die Anklage gegen die Tatverdächtige auf der Kippe?

Güstrow - Auch 143 Tage nach dem Tod von Fabian (†8) sind die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen. Seit November sitzt eine 29-jährige Tatverdächtige in U-Haft . Ob es zur Anklage kommt, ist noch unklar.

Die 29-jährige Tatverdächtige sitzt seit November 2025 in U-Haft. © Danny Gohlke/dpa

Ende der Woche soll es eine Mitteilung der Staatsanwaltschaft hinsichtlich der Anklage im Mordfall Fabian geben.

"Das wird die dann die letzte sein. Entweder ist das Verfahren dann zu Ende oder es würde zum Landgericht übergehen. Wenn es denn eine Anklage geben sollte", sagte Oberstaatsanwalt Harald Nowack am Montag gegenüber TAG24.

Die Zeugenvernehmungen waren bereits im Januar abgeschlossen, neue Hinweise habe es zuletzt nicht mehr gegeben, erläuterte Nowack bereits Mitte Januar im Gespräch mit TAG24.

Damals gab der Oberstaatsanwalt auch an, dass die Ermittlungen zu diesem Zeitpunkt auf eine Mordanklage hinauslaufen würden. Dazu gibt es jetzt keine Angaben mehr.

Bereitet das Schweigen der Tatverdächtigen den Ermittlern Probleme?

"Wenn naturwissenschaftliche Beweise oder auch Indizienbündel bzw. Indizienketten belastbar und stark genug sind, ein erkennendes Gericht zu überzeugen, dann ist die Aussage der Person, die dieser Tat verdächtigt wird, nicht unbedingt notwendig", klärte Christian Matzdorf, Professor für Kriminalistik mit Schwerpunkt Kriminaltechnik, in einem Hintergrundgespräch mit TAG24 bereits im November auf.