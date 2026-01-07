Paar brutal hingerichtet: Unheimliche Aufnahmen aufgetaucht

Columbus (USA) - Nach dem Mord im US-Bundesstaat Ohio an einem Zahnarzt und seiner Frau gibt es neue erschütternde Aufnahmen.

Spencer Tepe (†37, r.) und seine 39-jährige Ehefrau Monique wurden erschossen, während ihre beiden Kinder (1 und 4) schliefen. © Bildmontage: Facebook/Screenshot/Spencer L Tepe

Denn unheimliche Überwachungsaufnahmen rücken eine vermummte Person ins Zentrum der Ermittlungen zu dem brutalen Doppelmord.

Wie die Polizei von Columbus berichtet, zeigt das Video eine Gestalt in hellen Hosen und einer dunklen Kapuzenjacke, die am Morgen des 30. Dezember mit gesenktem Kopf und den Händen in den Taschen ruhig durch eine verschneite Gasse geht - unweit des Hauses von Spencer Tepe (†37) und seiner 39-jährigen Ehefrau Monique.

Das Paar wurde in seinem Zuhause erschossen, während ihre beiden kleinen Kinder (1 und 4) schliefen.

Die auf den Aufnahmen zu sehende Person steht nun im Fokus der Ermittler. Die Polizei von Columbus veröffentlichte das Video am Montag, um neue Hinweise aus der Bevölkerung zu erhalten.