Partnerin mit drei Messern getötet: Urteil gegen 45-Jährigen gefällt

Würzburg - Mehr als zehn Monate nach dem gewaltsamen Tod einer Frau hat das Landgericht Würzburg einen Mann zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Welche Hintergründe die Ermittler vermuten.

Bei seiner grausamen Tat setzte der Mörder gleich drei Messer ein. (Symbolbild) © 123rf/helfei

Der 45-Jährige hatte in dem Prozess die Tat über seinen Verteidiger eingeräumt. Die Kammer geht davon aus, dass der Mann den Mord an seiner gleichaltrigen Partnerin länger geplant und sie aus Eifersucht in Würzburg getötet hatte. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Die Staatsanwaltschaft hatte lebenslang und die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld verlangt.

Die Verteidigung hatte auf Totschlag plädiert, aber keine angestrebte Zahl von Haftjahren genannt.

Nach Darstellung der Anklage fügte der Aserbaidschaner der Frau am 8. April 2025 dutzende Stichverletzungen mit drei Messern zu und strangulierte sie.