Tumult im Gericht: Mann wegen Ehrenmord zu lebenslanger Haft verurteilt

Nürnberg - Dass der Angeklagte seinen Cousin mit einem gezielten Stich ins Herz ermordet hatte, sah das Landgericht als erwiesen an. Bei der Urteilsbegründung kam es zum Tumult.

Der 44-Jährige wurde zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. © Daniel Karmann/dpa

Wegen der tödlichen Messerattacke auf einem kurdischen Neujahrsfest in der Oberpfalz muss ein heute 44-Jähriger eine lebenslange Haftstrafe verbüßen.

Das Landgericht Nürnberg verurteilte den Syrer wegen Mordes und sah auch eine besondere Schwere der Schuld. Der Angeklagte habe zur vermeintlichen Herstellung der Familienehre getötet, sagte der Vorsitzende Richter Markus Bader. Damit sei die Tat auch ein Angriff auf den Rechtsstaat.

Der Vorsitzende Richter musste zwischenzeitlich die Urteilsbegründung unterbrechen, weil der Angeklagte diese mit lauten Rufen störte. Als Bader schilderte, was am Tag des Mordes vorgefallen war, sprang der 44-Jährige auf und rief auf Kurdisch dazwischen.

Zahlreiche Justiz- und Polizeibeamte eilten herbei und führten den Angeklagten vorübergehend aus dem Gerichtssaal, damit er sich beruhigte.