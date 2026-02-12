Tumult im Gericht: Mann wegen Ehrenmord zu lebenslanger Haft verurteilt
Von Irena Güttel
Nürnberg - Dass der Angeklagte seinen Cousin mit einem gezielten Stich ins Herz ermordet hatte, sah das Landgericht als erwiesen an. Bei der Urteilsbegründung kam es zum Tumult.
Wegen der tödlichen Messerattacke auf einem kurdischen Neujahrsfest in der Oberpfalz muss ein heute 44-Jähriger eine lebenslange Haftstrafe verbüßen.
Das Landgericht Nürnberg verurteilte den Syrer wegen Mordes und sah auch eine besondere Schwere der Schuld. Der Angeklagte habe zur vermeintlichen Herstellung der Familienehre getötet, sagte der Vorsitzende Richter Markus Bader. Damit sei die Tat auch ein Angriff auf den Rechtsstaat.
Der Vorsitzende Richter musste zwischenzeitlich die Urteilsbegründung unterbrechen, weil der Angeklagte diese mit lauten Rufen störte. Als Bader schilderte, was am Tag des Mordes vorgefallen war, sprang der 44-Jährige auf und rief auf Kurdisch dazwischen.
Zahlreiche Justiz- und Polizeibeamte eilten herbei und führten den Angeklagten vorübergehend aus dem Gerichtssaal, damit er sich beruhigte.
Mord auf Fest in Parsberg: Messerstich direkt ins Herz
Den Ermittlungen zufolge hatte der Angeklagte am 23. März 2025 das Fest in Parsberg (Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz) zusammen mit seiner Frau und seinen fünf Kinder besucht.
Unter den rund 1000 Gästen entdeckte er seinen Cousin, der angeblich seine damalige Frau - die Schwester des Angeklagten - vor etwa zwei Jahrzehnten in Syrien getötet hatte. Mit einem Küchenmesser näherte er sich demnach dem 39-Jährigen von hinten und stach diesem gezielt ins Herz.
Mit seinem Urteil folgte das Landgericht der Staatsanwaltschaft, die in ihrem Plädoyer eine lebenslange Haftstrafe gefordert und eine besondere Schwere der Schuld gesehen hatte.
Die Verteidigung zweifelte jedoch daran, dass es sich um Mord handelt. Sie beantragte Freispruch, weil aus ihrer Sicht die Beweise für eine Verurteilung nicht ausreichten.
Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.
Titelfoto: Daniel Karmann/dpa