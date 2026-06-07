Polizei verspricht Belohnung: Wer hat Rene Adam ermordet - und wo ist seine Leiche?

Parchen - Die Polizei ermittelt im Fall von Rene Adam: Der damals 55-Jährige soll vor Jahren ermordet worden sein, so die These. Aber der mysteriöse Fall wirft Fragen auf.

Die Polizei sucht nach dem Mörder und der Leiche von Rene Adam (†55). © Bildmontage: Polizeiinspektion Stendal

Rene Adam wurde am 4. März zuletzt lebend gesehen, seine Mutter meldete ihn dann am 20. März 2023 als vermisst. Der damals 55-Jährige lebte mit drei weiteren Männern auf einem Gehöft in Parchen (Sachsen-Anhalt).

Wie die Polizeiinspektion Stendal mitteilte, muss davon ausgegangen werden, dass Herr Adam ermordet wurde.

Kurios: Bis heute wurde weder der Leichnam noch der oder die Täter gefunden.

Zu diesem Zweck lobt die Staatsanwaltschaft Stendal nun eine Belohnung von 2500 Euro aus für Hinweise, die zum Auffinden von Rene Adam oder seinen Mördern führen.