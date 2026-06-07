Polizei verspricht Belohnung: Wer hat Rene Adam ermordet - und wo ist seine Leiche?
Parchen - Die Polizei ermittelt im Fall von Rene Adam: Der damals 55-Jährige soll vor Jahren ermordet worden sein, so die These. Aber der mysteriöse Fall wirft Fragen auf.
Rene Adam wurde am 4. März zuletzt lebend gesehen, seine Mutter meldete ihn dann am 20. März 2023 als vermisst. Der damals 55-Jährige lebte mit drei weiteren Männern auf einem Gehöft in Parchen (Sachsen-Anhalt).
Wie die Polizeiinspektion Stendal mitteilte, muss davon ausgegangen werden, dass Herr Adam ermordet wurde.
Kurios: Bis heute wurde weder der Leichnam noch der oder die Täter gefunden.
Zu diesem Zweck lobt die Staatsanwaltschaft Stendal nun eine Belohnung von 2500 Euro aus für Hinweise, die zum Auffinden von Rene Adam oder seinen Mördern führen.
Polizei sucht Zeugen: Wer hat dieses Auto gesehen?
Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe und stellt folgende Fragen:
- Kann jemand Hinweise zum Verbleib von Rene Adam geben?
- Wer hat ab dem 04. März 2023 verdächtige Personen oder Fahrzeuge in den Waldgebieten rund um Parchen gesehen?
- Wer kann allgemein Hinweise zur Tat machen?
Konkret interessieren die Ermittler auch Hinweise zu einem Auto, was einem Mitbewohner von Herrn Adam zum Tatzeitpunkt gehörte.
Es handelt sich um einen schwarzen Hyundai Centennial, Baujahr 2006 mit dem amtlichen Kennzeichen MD-AG 232. Der Hyundai ist aktuell nicht mehr zugelassen und das Kennzeichen entstempelt.
Wo wurde dieses konkrete Auto ab dem 04. März 2023 und in den nächsten Wochen im Bereich Parchen bzw. Genthin oder weiteren Ortschaften gesehen?
Hinweise nimmt die Polizei Stendal unter der Rufnummer: 03931- 682 370 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.
Titelfoto: Bildmontage: Polizeiinspektion Stendal