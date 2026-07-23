Großes Gedenken an getötete Studentin (†29): Ermittlungen auf Hochtouren

Trier - Zwei Tötungsdelikte innerhalb weniger Tage! Mit einer Schweigeminute haben mehr als 200 Menschen an der Universität Trier einer kürzlich getöteten Studentin gedacht. In Trauer vereint kamen sie in der Kapelle auf dem Campus II zusammen.

Über 200 Menschen waren zur Gedenkfeier für die getötete Studentin (†29) der Universität Trier gekommen © Laszlo Pinter/dpa

"Wir stehen hier in Trier zusammen", sagte Uni-Präsidentin Eva Martha Eckkrammer. Der Tod der 29-Jährigen erfülle die Universität "mit tiefer Trauer und großer Fassungslosigkeit". Viele trugen sich in Kondolenzbücher ein.

Die 29-Jährige war am Sonntag tot in ihrer Wohnung in Trier gefunden worden.

Aufgrund der Verletzungen geht die Polizei von einem Tötungsdelikt aus. Das habe eine Obduktion bestätigt, sagte eine Sprecherin. Weitere Angaben gibt es nicht. "Die Ermittlungen laufen auf absoluten Hochtouren."

Der gewaltsame Tod der 29-Jährigen ist das zweite Tötungsdelikt an einem Studenten der Universität Trier innerhalb von wenigen Tagen gewesen.

Am 15. Juli war ein 22-Jähriger nahe der Uni auf offener Straße erstochen worden. Tatverdächtig in diesem Fall ist ein 22 Jahre alter Mann aus Afghanistan.