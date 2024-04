16.04.2024 08:15 644 Polizeieinsatz in Görlitz: Was ist hier passiert?

Am gestrigen Montagabend wurde die Polizei gegen 22 Uhr an die Melanchthonstraße in Görlitz gerufen.

Von Kim Marie Moser

Görlitz - Schweres Verbrechen in Görlitz? Ein Zelt als Sichtschutz wurde an der Melanchthonstraße aufgestellt. © Danilo Dittrich Am gestrigen Montagabend wurde die Polizei gegen 22 Uhr an die Melanchthonstraße gerufen. Bilder vom Einsatzort zeigen ein Zelt, das vor einem Wohnhaus aufgebaut worden war. Auch das Technische Hilfswerk war vor Ort. Wie die Polizei auf TAG24-Anfrage erklärte, seien die Beamten derzeit im engen Austausch mit der Staatsanwaltschaft.

Mord Road-Rage: Autofahrer schießt auf Kind (†6)! Jetzt ist das Urteil gefallen "Aus ermittlungstaktischen Gründen können wir noch keine weiteren Informationen veröffentlichen", so die Sprecherin weiter. Es stellt sich die Frage: Könnte es sich hierbei möglicherweise um eine Mordermittlung handeln? Ersten TAG24-Informationen zufolge waren auch die Kriminalpolizei und ein Polizeihund im Einsatz.

Titelfoto: Danilo Dittrich