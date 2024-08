Rache nach Mord an Familienvater? Kopfschuss-Hinrichtung soll Teil von blutiger Familienfehde sein

Laut Medienberichten aus der Türkei soll der Mord an einem 27-jährigen Mann am Frankfurter Hauptbahnhof Teil einer blutigen Familienfehde sein.

Von Marc Thomé

Frankfurt am Main - Noch sind die Hintergründe des Mordes an einem 27-jährigen Mann mit türkischer Staatsangehörigkeit am Hauptbahnhof Frankfurt unklar. Mehrere türkische Medien berichten allerdings, dass es dabei um eine blutige Familienfehde gehe.

Der 54-jährige Tatverdächtige soll sein Opfer am vergangenen Dienstagabend im Frankfurter Hauptbahnhof mit mehreren Kopfschüssen getötet haben © Andreas Arnold/dpa Laut der Tageszeitung "Sabah", eine der auflagenstärksten der Türkei, soll es sich bei dem 27-jährigen Opfer um einen Mann namens Hakim E. handeln. Dieser habe im Frühjahr dieses Jahres einen 46 Jahre alten Vater von vier Kindern, der in einem Großhandel für Erdbeeren in Aksu in Antalya arbeitete, mit insgesamt zwölf Schüssen getötet. Der Grund hierfür sei wiederum gewesen, dass E. den 46-Jährigen für den acht Jahre zurückliegenden Mord an seinem Bruder verantwortlich gemacht habe. Mord Lärmbelästigung eskaliert: Hausmeister vor Augen seiner Tochter erschossen! Nach der Tat in Aksu sei E. laut "Sabah" untergetaucht und habe sich nach Deutschland abgesetzt. Die Familie des getöteten 46-Jährigen - laut der Zeitung ein Mann namens Ahmet Ö. - habe Hakim E. schließlich in Deutschland aufgespürt. Daraufhin habe der mutmaßliche Täter vom Frankfurter Hauptbahnhof, bei dem es sich um ein Familienmitglied von Ö. handele, Blutrache geübt und E. hingerichtet.

Kriminalpsychologe zur Bluttat am Frankfurter Hauptbahnhof: "Das hat etwas Demonstratives"