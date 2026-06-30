Schüsse in Jugendeinrichtung mit sechs Toten: Drei Opfer aus der Region Hannover, drei weitere aus Stade

Stade - Durch die tödlichen Schüsse am Montag in Stade wurden insgesamt sechs Menschen (vier Frauen und zwei Männer) getötet. Jetzt steht fest: Drei von ihnen stammen aus der Region Hannover, die drei Weiteren kommen aus Stade.

Vor der Absperrung haben Menschen am Dienstag zum Gedenken an die sechs Opfer Blumen gelegt und Kerzen angezündet. © JOTO

Ein 45 Jahre alter Mann soll in der Stadt westlich von Hamburg auf die Menschen geschossen haben. Laut Polizei waren die getöteten Frauen und Männer alle Mitarbeitende in der Jugendhilfeeinrichtung, in der sich das Unglück zutrug.

Zwei Frauen und ein Mann aus der Region Hannover befanden sich unter den Todesopfern. Die Mitarbeiter hielten sich zu einem Hilfeplangespräch in der Einrichtung auf, wie die Region am Dienstag mitteilte.

Außerdem gehörten zwei Frauen und ein Mann, die bei der Stader Jugendhilfeeinrichtung arbeiteten zu den Verstorbenen.

"Viele unserer Mitarbeitenden trauern und stehen unter dem Eindruck dieser schrecklichen Tat. Sie in dieser Situation zu begleiten und zu unterstützen, hat für uns höchste Priorität", so die Region Hannover.

Am Dienstagabend soll es eine Andacht für Trauer und Anteilnahme geben. Die evangelische Kirche lädt dafür um 18 Uhr in die Stader St.-Wilhadi-Kirche ein.

Der Tatort ist nach Angaben eines Reporters vor Ort auch am Dienstag wieder weiträumig von der Polizei mit Flatterband in zwei Zonen abgesperrt worden: eine innere, die nur für Anwohner begehbar sei sowie eine äußere Zone. Vor der äußeren Absperrung haben Menschen zum Gedenken an die sechs Todesopfer Blumen gelegt und Kerzen angezündet. Die Absperrungen sollen vermutlich noch den ganzen Dienstag über andauern.

Inzwischen wurden zudem Spezialisten aus anderen Teilen Niedersachsens hinzugezogen werden, um zu ermitteln, gab ein Polizeisprecher bekannt. Außerdem bereitet die Polizei die Einrichtung einer Mordkommission vor.