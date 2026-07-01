Zweijährige verliert ihre Eltern: Ermordetes Bremer Ehepaar hinterlässt kleine Tochter

Bremen - Am Freitagmittag wurden ein 40-Jähriger und seine 35 Jahre alte Frau tot im Bremer Stadtteil Vegesack entdeckt . Wenige Tage später nahm die Polizei den mutmaßlichen Täter fest. Jetzt ist bekannt: Das Ehepaar hinterlässt offenbar eine kleine Tochter.

In Bremen wurde am Freitag ein Ehepaar getötet. Die Eltern hinterlassen eine Tochter. © Hüneke/dpa

Derzeit laufen gleich zwei Aufrufe von Angehörigen, die zu Spenden für das Mädchen aufrufen. "Die kleine Maus ist gerade einmal zwei Jahre alt. Sie versteht noch nicht, was passiert ist, aber ihr Leben hat sich für immer verändert", schreibt die Organisatorin der Spendenkampagne bei GoFundme.

Das gesammelte Geld soll vor allem zur Zukunfts-Absicherung des Mädchens dienen, darunter Kosten für Kleinkindbetreuung oder Kleidung. Auch der Aufbau eines finanziellen Polsters soll damit möglich sein: "Jeder gesammelte Euro fließt zu 100 % direkt an die Großeltern bzw. das kleine Mädchen und wird für folgende Zwecke eingesetzt", heißt es weiter.

Bis Mittwochvormittag kamen bereits Spenden in Höhe von 197.000 Euro zusammen. Für das angegebene Spendenziel fehlen damit noch weitere 150.000 Euro.

Auf Anfrage von TAG24 machte die Initiatorin keine weiteren Angaben dazu, in welchem Verhältnis sie zu der Familie steht und verwies stattdessen erneut auf den Spendenaufruf.