Sonja Engelbrecht vor 30 Jahren getötet: Wer hat diese Decke schon einmal gesehen?

Sonja Engelbrecht verschwand im Alter von 19 Jahren spurlos. Erst 25 Jahre später wurde ein Teil ihrer menschlichen Überreste gefunden. © Polizei

Die junge Frau wurde zuletzt in der Nacht von Montag, 10. April 1995, auf Dienstag, 11. April 1995, gegen 2.30 Uhr von einem Freund am Stiglmaierplatz in München gesehen, der sich dort von ihr verabschiedete.

Im Sommer 2020 fand man in einem Waldgebiet bei Kipfenberg im oberbayerischen Landkreis Eichstätt einen menschlichen Oberschenkelknochen. Ein DNA-Abgleich brachte die Gewissheit: Es sind die menschlichen Überreste von Sonja Engelbrecht.

Nach zahlreichen Suchmaßnahmen fand man Ende März 2022 schließlich das restliche Skelett der jungen Frau in einer Felsspalte in dem Waldgebiet.

Den Ermittlungen zufolge wurde sie Opfer eines Sexualverbrechens. Es ist wahrscheinlich, dass der Täter zumindest im Jahr 1995 einen Ortsbezug zu Kipfenberg beziehungsweise zur Region Ingolstadt/Eichstätt hatte. Hierfür kommen beispielsweise ein Wohnort, ein Arbeitsplatz oder auch ein Urlaub infrage.