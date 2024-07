Streit endet tragisch: Mann geht zur Polizei und gesteht Unfassbares

Dessau-Roßlau - Streit mit tödlichen Folgen: Ein 61-Jähriger aus Sachsen-Anhalt wurde am Donnerstag von der Polizei festgenommen, nachdem er offenbar seinen eigenen Sohn erschlagen hat.

Nachdem der 61-Jährige seinen Sohn (†33) erschlagen hat, laufen die polizeilichen Ermittlungen auf Hochtouren. (Symbolbild) © Johannes Krey/dpa-Zentralbild/dpa

Laut einer gemeinsamen Mitteilung der Behörde mit der Staatsanwaltschaft sei der aus Kasachstan stammende Verdächtige gegen 7 Uhr am Morgen auf dem Polizeirevier erschienen und habe gestanden, den 33-Jährigen in der Nacht zuvor getötet zu haben.

Daraufhin seien Beamte zur Wohnung des geständigen Mannes im Ortsteil Roßlau gefahren, wo sie schließlich den leblosen Sohn vorfanden.

Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass die beiden am Mittwochabend zunächst in einen Streit geraten seien, der jedoch in eine körperliche Auseinandersetzung ausgeartet sei.

"Im Zuge dieser habe der Vater den Sohn unter Einsatz eines Tatmittels erschlagen", so die Polizei.

Nach der vorläufigen Festnahme des Beschuldigten sei mittlerweile ein Untersuchungshaftbefehl angeordnet und vollstreckt worden - er wurde in eine JVA gebracht.