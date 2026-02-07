Suche nach vermisstem Studenten: Musste er sterben, weil er einen Komplizen verraten hat?
Neumünster - Von Dienstag bis Freitag wurde bei Neumünster (Schleswig-Holstein) nach der Leiche von Horst-Georg Linnemann gesucht. Der vor zwölf Jahren verschwundene Student soll ermordet worden sein. Zwei Monate zuvor soll er einen Komplizen verraten haben.
Jahrelang wurde erfolglos im Fall des im Dezember 2014 spurlos verschwundenen Maschinenbau-Studenten ermittelt, seit 2024 rollt die Cold Case Unit (CCU) des Landeskriminalamts Schleswig-Holstein den Fall neu auf.
Im Rahmen der Ermittlungen rückten ein heute 36-Jähriger aus Kappeln und ein heute 37-Jähriger aus Neumünster in den Fokus der Polizei, die immer noch als tatverdächtig gelten.
Laut BILD hätten die beiden Tatverdächtigen eine lange Strafakte, die auch mit dem Studenten zusammenhänge.
Im November 2015 seien die Tatverdächtigen mit einem dritten Mann wegen zahlreicher Einbrüche zu Haftstrafen von drei und fünf Jahren verurteilt worden. Sie hätten massive Drogenprobleme, Schulden im fünfstelligen Bereich und acht Vorstrafen gehabt.
Der Vater des Neumünsteraners sei in einem anderen Fall wegen Mordes zu einer langen Haftstrafe verurteilt worden.
In einem Urteil, das der BILD vorliege, werde auch das Verhältnis zwischen Linnemann und den Verdächtigen deutlich. Demnach verriet der damals 28-Jährige den 37-jährigen Verdächtigen nach einem gemeinsamen Diebstahl.
Vermisster Student gemeinsam mit Verdächtigem an Diebstahl beteiligt
Am 18. Oktober 2014 soll Linnenmann gemeinsam mit dem Neumünsteraner in seinem VW Golf nachts zu einer Fahrschule in Dänischhagen gefahren sein und dort zwei Motorräder im Wert von jeweils knapp 9000 Euro geklaut haben.
Ein Zeuge habe die Polizei gerufen, die die Diebe auf frischer Tat ertappte. Linnemann entkam allerdings.
Am nächsten Morgen habe er sich dann aber der Polizei gestellt und die Tat zugegeben. Dabei soll er auch seinen Freund verraten haben. Auch aufgrund seiner Aussage fiel das Urteil gegen die Tatverdächtigen.
Zwei Monate nach seiner Aussage verschwand der Student spurlos. Offenbar vermuten die Ermittler hier einen Zusammenhang.
Von Dienstag bis Freitag wurde im Wattenbeker Gehege bei Neumünster erfolglos nach seiner Leiche gesucht. Leichenspürhunde hatten zwar an einer Stelle Interesse gezeigt, doch die Überprüfung verlief negativ.
Die Ermittlungen dauern weiter an.
Titelfoto: Bildmontage: Markus Scholz/dpa/Landeskriminalamt Schleswig-Holstein