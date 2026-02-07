Suche nach vermisstem Studenten: Musste er sterben, weil er einen Komplizen verraten hat?

Neumünster - Von Dienstag bis Freitag wurde bei Neumünster ( Schleswig-Holstein) nach der Leiche von Horst-Georg Linnemann gesucht. Der vor zwölf Jahren verschwundene Student soll ermordet worden sein. Zwei Monate zuvor soll er einen Komplizen verraten haben.

Die Polizei suchte in einem Waldgebiet nahe Neumünster nach der Leiche von Horst-Georg Linnemann. © Landeskriminalamt Schleswig-Holstein

Jahrelang wurde erfolglos im Fall des im Dezember 2014 spurlos verschwundenen Maschinenbau-Studenten ermittelt, seit 2024 rollt die Cold Case Unit (CCU) des Landeskriminalamts Schleswig-Holstein den Fall neu auf.

Im Rahmen der Ermittlungen rückten ein heute 36-Jähriger aus Kappeln und ein heute 37-Jähriger aus Neumünster in den Fokus der Polizei, die immer noch als tatverdächtig gelten.

Laut BILD hätten die beiden Tatverdächtigen eine lange Strafakte, die auch mit dem Studenten zusammenhänge.

Im November 2015 seien die Tatverdächtigen mit einem dritten Mann wegen zahlreicher Einbrüche zu Haftstrafen von drei und fünf Jahren verurteilt worden. Sie hätten massive Drogenprobleme, Schulden im fünfstelligen Bereich und acht Vorstrafen gehabt.

Der Vater des Neumünsteraners sei in einem anderen Fall wegen Mordes zu einer langen Haftstrafe verurteilt worden.

In einem Urteil, das der BILD vorliege, werde auch das Verhältnis zwischen Linnemann und den Verdächtigen deutlich. Demnach verriet der damals 28-Jährige den 37-jährigen Verdächtigen nach einem gemeinsamen Diebstahl.