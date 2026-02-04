Leiche angezündet und begraben? Ermittler durchsuchen Waldgebiet im Norden

Neumünster - Am Dienstag wird ein Waldgebiet bei Neumünster ( Schleswig-Holstein ) nach der Leiche des seit elf Jahren vermissten Horst Georg Linnemann abgesucht. Sonderermittler sind auf neue Spuren gestoßen.

Horst Georg Linnemann wird seit 2014 vermisst. © Landeskriminalamt Schleswig-Holstein

Seit 2024 beschäftigt sich die Cold Case Unit (CCU) des Landeskriminalamts Schleswig-Holstein mit dem Fall um Linnemann, der seit dem 15. Dezember 2014 vermisst wird, teilte das LKA Schleswig-Holstein mit.

An diesem Tag sei er zuletzt von seiner Freundin in ihrer Neumünsteraner Wohnung gesehen worden. Am Abend desselben Tages meldet sie ihren Lebensgefährten als vermisst.

Die Ermittler gehen von einem Tötungsdelikt aus, konnten die Leiche des damals 28 Jahre alten Maschinenbau-Studenten aber nie finden.

Die CCU rollte den Fall nach zehn Jahren neu auf, analysierte die bisherigen Ermittlungen und Erkenntnisse. Zeugen wurden befragt und tatrelevante Spuren mithilfe modernster kriminaltechnischer Methoden erneut untersucht.

Die Spurensuche am Dienstag führt in das Wattenbeker Gehege zwischen Neumünster und Bordesholm. Das gesamte Waldgebiet wird für die Dauer der Suche abgesperrt und ist auch für Spaziergänger nicht passierbar.

Neue Erkenntnisse deuten darauf hin, dass sich die Leiche des Vermissten in diesem Gebiet befinden könnte.