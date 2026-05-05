Teenager tot aufgefunden: Verdächtiger stirbt nach Polizeischüssen

Memmingen - In einem verlassenen Haus in Memmingen (Bayern) entdeckte die Polizei am Montag die Leiche eines vermissten 14-Jährigen . Der mutmaßliche Täter ist mittlerweile ebenfalls gestorben.

Die Polizei sperrte den Bereich, an dem der mutmaßliche Täter (†37) erschossen wurde. © Fritz Pavlon / EinsatzReport24

Wie die "Bild" berichtet, starb der 37-Jährige an den Folgen einer Schussverletzung. Inwiefern er etwas mit dem Tod des 14-Jährigen zu tun hat, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Das Obduktionsergebnis des Toten soll im Laufe des Tages vorliegen.

Der Teenager wurde seit Samstagabend vermisst. Mit einem Großaufgebot suchte die Polizei nach dem Schüler, auch ein Hubschrauber war im Einsatz. In der Nacht zu Montag machten die Beamten schließlich eine tragische Entdeckung: In einem verlassenen Gebäude an der Freudenthalstraße fanden sie die Leiche von des Jungen.

Nach Informationen der BILD soll der Junge durch Gewalteinwirkung gegen den Hals ums Leben gekommen sein. Ob dabei ein Messer verwendet wurde, ist derzeit noch unklar.

Als die Einsatzkräfte das Gebäude betraten, eskalierte die Lage sofort: Der 37-Jährige bedrohte die Beamten mit einem Messer. Die Einsatzzentrale reagierte umgehend und forderte ein Spezialeinsatzkommando (SEK) aus München an.