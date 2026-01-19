Tödliche Gewalttat in Einbeck: Polizei fahndet nach Tatverdächtigem

Einbeck - In der Nacht auf Freitag ist es in Einbeck ( Niedersachsen ) zu einem Tötungsdelikt gekommen, bei dem ein 30-Jähriger ums Leben gekommen ist. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Tat aufgenommen. (Symbolbild) © 123RF/majestix77

Ersten Informationen der Polizei zufolge ereignete sich die Gewalttat gegen 23.40 Uhr in der Altendorfer Straße.

Hierbei wurde der aus Northeim stammende Mann so schwer verletzt, dass er später im Krankenhaus verstarb.

Zwischenzeitlich wurden mehrere verdächtige Personen in Gewahrsam genommen, jedoch wenig später wieder freigelassen.

Jetzt konzentrieren sich die Ermittlungen konkret auf einen bestimmten Mann, der unter dringendem Tatverdacht steht.

Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, hieß es.