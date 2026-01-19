Tödliche Gewalttat in Einbeck: Polizei fahndet nach Tatverdächtigem
Einbeck - In der Nacht auf Freitag ist es in Einbeck (Niedersachsen) zu einem Tötungsdelikt gekommen, bei dem ein 30-Jähriger ums Leben gekommen ist. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.
Ersten Informationen der Polizei zufolge ereignete sich die Gewalttat gegen 23.40 Uhr in der Altendorfer Straße.
Hierbei wurde der aus Northeim stammende Mann so schwer verletzt, dass er später im Krankenhaus verstarb.
Zwischenzeitlich wurden mehrere verdächtige Personen in Gewahrsam genommen, jedoch wenig später wieder freigelassen.
Jetzt konzentrieren sich die Ermittlungen konkret auf einen bestimmten Mann, der unter dringendem Tatverdacht steht.
Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, hieß es.
Weitere Informationen zum Tathergang liegen aufgrund der aktuellen Ermittlungen bislang nicht vor, erklärte ein Sprecher der Polizei.
Erstmeldung am 17. Januar um 9.26 Uhr, zuletzt aktualisiert am 19. Januar um 7.02 Uhr
Titelfoto: 123RF/majestix77