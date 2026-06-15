Tödliche Messerattacke auf Radweg: 60-Jährige stirbt - Angehöriger festgenommen
Elsenfeld - Tödliche Gewalttat in Unterfranken! Eine 60 Jahre alte Frau wurde am Sonntagabend mit schweren Messerverletzungen nahe dem Bahnhof in Elsenfeld aufgefunden. Die Frau kämpfte noch um ihr Leben, starb jedoch später im Krankenhaus. Ein Angehöriger wurde inzwischen festgenommen.
Nach Angaben des Polizeipräsidiums Unterfranken und der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg ging gegen 18.30 Uhr über den Notruf die Meldung über eine verletzte Frau am Elsavatal-Radweg ein. Rettungsdienst und Polizei waren mit zahlreichen Kräften schnell vor Ort.
Die 60 Jahre alte Frau mit afghanischer Staatsangehörigkeit hatte nach aktuellem Ermittlungsstand schwere Verletzungen, die ihr mit einem Messer zugefügt worden waren.
Sie wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht, erlag dort jedoch später ihren Verletzungen.
Kurze Zeit nach der Tat betrat ein 27-jähriger Familienangehöriger der Frau die Räume der Polizeiinspektion Obernburg und stellte sich dem Tatvorwurf.
Gegen den Mann, der ebenfalls die afghanische Staatsangehörigkeit besitzt, hatte sich nach ersten Erkenntnissen bereits ein Tatverdacht ergeben. Er wurde widerstandslos festgenommen.
Hintergründe und Motiv der grausamen Bluttat werden noch ermittelt
Noch am Abend übernahm die Kriminalpolizei Aschaffenburg gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen. Vor Ort wurden Zeugen befragt und Spuren gesichert.
Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar. Auch zu einem möglichen Motiv machten die Ermittler bislang keine Angaben.
Titelfoto: Ralf Hettler