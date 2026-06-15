Tödliche Messerattacke auf Radweg: 60-Jährige stirbt - Angehöriger festgenommen

Elsenfeld - Tödliche Gewalttat in Unterfranken! Eine 60 Jahre alte Frau wurde am Sonntagabend mit schweren Messerverletzungen nahe dem Bahnhof in Elsenfeld aufgefunden. Die Frau kämpfte noch um ihr Leben, starb jedoch später im Krankenhaus. Ein Angehöriger wurde inzwischen festgenommen.

Im unterfränkischen Elsenfeld (Landkreis Miltenberg) ereignete sich am Sonntag ein grausames Tötungsdelikt. © Ralf Hettler

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Unterfranken und der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg ging gegen 18.30 Uhr über den Notruf die Meldung über eine verletzte Frau am Elsavatal-Radweg ein. Rettungsdienst und Polizei waren mit zahlreichen Kräften schnell vor Ort.

Die 60 Jahre alte Frau mit afghanischer Staatsangehörigkeit hatte nach aktuellem Ermittlungsstand schwere Verletzungen, die ihr mit einem Messer zugefügt worden waren.

Sie wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht, erlag dort jedoch später ihren Verletzungen.

Kurze Zeit nach der Tat betrat ein 27-jähriger Familienangehöriger der Frau die Räume der Polizeiinspektion Obernburg und stellte sich dem Tatvorwurf.

Gegen den Mann, der ebenfalls die afghanische Staatsangehörigkeit besitzt, hatte sich nach ersten Erkenntnissen bereits ein Tatverdacht ergeben. Er wurde widerstandslos festgenommen.