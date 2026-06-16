Tödliche Messerattacke auf Radweg: Tatverdächtiger Schwiegersohn jetzt in U-Haft

Elsenfeld - Nach dem tödlichen Gewaltverbrechen am Sonntagabend im unterfränkischen Elsenfeld gibt es nun neue Erkenntnisse der Ermittler. Gegen den mutmaßlichen Täter wurde inzwischen Untersuchungshaft angeordnet.

Auf diesem Radweg in der Nähe des Elsenfelder Bahnhofs ereignete sich die grausame Tat. © Ralf Hettler

Der 27 Jahre alte Tatverdächtige war nach seiner Festnahme zunächst in einer Polizeizelle untergebracht worden.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg wurde er am Montag dem Amtsgericht vorgeführt.

Die zuständige Ermittlungsrichterin sah einen dringenden Tatverdacht wegen Mordes als gegeben an und erließ einen Haftbefehl gegen den Mann.

Der 27-Jährige befindet sich mittlerweile in einer Justizvollzugsanstalt.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft weiter mitteilten, handelt es sich bei dem Tatverdächtigen um den Schwiegersohn der getöteten Frau (†60).