Tödliche Messerattacke: Wurde 19-Jährige von ihrem Lehrer ermordet?

Wetterau - Eine junge Frau wurde am gestrigen Donnerstag in der Wetterau-Gemeinde Altenstadt brutal getötet . Der mutmaßliche Täter ist ebenfalls tot - handelt es sich bei dem 33-Jährigen um den Lehrer der 19-jährigen Deutschen?

Nach einer tödlichen Messerattacke in der Wetterau ermittelt die Kriminalpolizei mit Hochdruck - die Beamten suchen Zeugen! © 5VISION.NEWS

Die Bild-Zeitung berichtet, dass der mutmaßliche Messerstecher aus der ebenfalls im Wetteraukreis liegenden Stadt Münzenberg Lehrer an der Schule gewesen sein soll, welche auch die tote 19-Jährige zuletzt als Abiturientin besuchte.

Wie es in dem Text weiter heißt, sollen der 33-Jährige und die junge Frau "ein einvernehmliches Verhältnis miteinander gehabt haben". Diese Liaison soll aber kürzlich beendet worden sein.

Fakt ist: Als die 19-Jährige in einer Wohnung in Altenstadt angegriffen wurde, war sie in Gesellschaft eines 20-jährigen Mannes, den Polizei und Staatsanwaltschaft als den "aktuellen Lebensgefährten der Getöteten" bezeichneten.

Der junge Mann wurde bei dem Angriff verletzt und später zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Eine Bestätigung von Polizei oder Staatsanwaltschaft zu den Angaben der Bild-Zeitung liegt bislang nicht vor.