Tödliche Schüsse in Jugendeinrichtung: Opfer werden identifiziert, Menschen zeigen Anteilnahme

Stade - Nach den tödlichen Schüssen am Montag in Stade dauert die Identifizierung der Todesopfer noch an, erklärte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Insgesamt sechs Menschen, vier Frauen und zwei Männer, kamen bei dem Vorfall ums Leben.

Vor der Absperrung haben Menschen am Dienstag zum Gedenken an die sechs Opfer Blumen gelegt und Kerzen angezündet. © JOTO

Ein 45 Jahre alter Mann soll in der Stadt westlich von Hamburg auf die Menschen geschossen haben. Laut Polizei waren die getöteten Frauen und Männer alle Mitarbeitende in der Jugendhilfeeinrichtung, in der sich das Unglück zutrug.

Auch am Dienstag wurde der Tatort nach Angaben eines Reporters vor Ort wieder weiträumig von der Polizei abgesperrt.

Die Beamten sollen mit Flatterband zwei Zonen abgesperrt haben: eine innere, die nur für Anwohner begehbar sei sowie eine äußere Zone. Vor der äußeren Absperrung haben Menschen zum Gedenken an die sechs Todesopfer Blumen gelegt und Kerzen angezündet. Wie lange die Sperrungen andauern werden, ist bislang unklar.

Unklar sei auch, wie es mit dem Hauptverdächtigen weitergeht, den die Polizei kurz nach der Tat festnahm. Außerdem nahmen die Beamten eine 65-jährige Frau fest, sie war die Fahrerin des Fluchtfahrzeugs. Ein möglicher Haftbefehl könnte im Laufe des Dienstags erlassen werden, sofern der Staatsanwaltschaft die Ermittlungsergebnisse vorliegen.

Neben der Frage, wie es mit dem Hauptverdächtigen weitergehe, bleiben auch die Fragen zu Tatwaffe und Tathergang weiterhin offen. Aus ermittlungstaktischen Gründen sagte die Polizei bisher nicht, um welche Art von Waffe es sich handelte.