Doppelmord in Bremen: Tatverdächtiger muss vor Festnahme reanimiert werden

Bremen - Nach dem Doppelmord in Bremen-Vegesack hat die Polizei den mutmaßlichen Täter festgenommen. Der 22-Jährige liegt nun im Krankenhaus.

In Bremen wurden am Freitag zwei Menschen getötet. © Hüneke

Wie die Beamten am späten Sonntagabend mitteilten, konnten sie ihn in einem Maisfeld in Schwanewede (Niedersachsen) ausfindig machen und verhaften. Der Mann war lebensgefährlich verletzt und musste reanimiert werden!

Nach erfolgreicher Wiederbelebung wurde er unter Polizeibegleitung ins Krankenhaus gebracht und wird dort bewacht. Nach einer Operation in der Nacht ist sein Zustand inzwischen stabil.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hatte sich der Mann die lebensgefährlichen Verletzungen selbst zugefügt. Da er aufgrund seines Zustands nicht dem Haftrichter vorgeführt werden kann, soll dieser am Montag zu ihm in die Klinik kommen.

Laut den Ermittlern hatten Hinweise aus der Bevölkerung sowie die Zusammenarbeit mit der Polizei Niedersachsen die Einsatzkräfte zum Aufenthaltsort des Verdächtigen geführt.