Mann in Wohnung umgebracht: Schaulustige campieren mit Klappstühlen vor dem Tatort

In dem Wohngebiet am Stadtrand von Annaberg-Buchholz fanden Polizisten am Sonntag die Leiche eines Mannes. © Uwe Meinhold

Wie die Polizei am gestrigen Mittwoch mitteilte, wurde am Sonntag in einem Wohnblock die Leiche eines 61-jährigen Libanesen gefunden. Er fiel offenbar einem Verbrechen zum Opfer. Was war passiert?

Am Sonntag, gegen 14 Uhr, öffneten Polizeibeamte dort die Tür zu einer Wohnung. Laut Polizei bestand der Verdacht, dass sich einer der Mieter in einer hilflosen Position befand. In dem Haus gibt es mehrere Wohngemeinschaften.

In der Wohnung fanden die Beamten dann den toten Mann. Aufgrund seiner Verletzungen bestand der Verdacht, dass der Mann gewaltsam zu Tode kam.

Bei einer Obduktion am Montag darauf dann die Gewissheit: "Es ist von einem Tötungsdelikt auszugehen", so eine Polizeisprecherin.